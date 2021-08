Жената со најголемата уста го воодушеви новинарот, му покажала што сѐ може да собере во неа!

“Еве луѓе, ова значи да сѐ има најголема уста на светот”, рекол водителот.



Како што е објавено на официјалната страница за Гинисови рекори, на Саманта устата ѝ е широка дури 6.52 центиметри. На социјалните мрежи редовно ја покажува својата голема уста, а на Тик Ток ја селдат 1.700.000 луѓе.

She’s officially got the biggest female mouth in the world, and today Samantha is back to remind us exactly what she can fit in there! 👄 pic.twitter.com/Hsd0TG3LMe

