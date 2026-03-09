Жената што пукаше во домот на Ријана во Лос Анџелес обвинета за обид за убиство

0 SHARES Сподели Твитни

Жена од Флорида е уапсена и обвинета за обид за убиство откако во неделата пукала во домот на пејачката Ријана, која живее со својот партнер А$AP Роки.

Полицијата во Лос Анџелес го идентификуваше осомничениот како 35-годишната Ивана Ортиз, на која ѝ е одредена кауција од 10,2 милиони долари. Според полициското соопштение, Ортиз испукала неколку куршуми од својот автомобил кон адресата на Ријана, но никој не бил повреден.

Во извештајот на полициското радио, до кој дошол „Лос Анџелес Тајмс“, се вели дека од бела „Тесла“ биле испукани најмалку десет истрели пред возачот да избега од местото на настанот. Напаѓачката била опишана како жена со плетенки, облечена во кремаста блуза, а нејзиното возило било валкано од долната страна.

Полициски хеликоптер набрзо го лоцираше возилото на паркинг во населбата Шерман Оукс, каде што Ортиз беше уапсен. Извор близок до двојката изјави за „Њујорк пост“ дека Ријана и A$AP Роки „не знаат многу“ за инцидентот и немаат дополнителни информации.

Исто така, потврдено е дека А$AP Роки не бил дома во времето на пукањето. Двојката има три деца заедно: тригодишниот РЗА, двегодишниот Рајот и петмесечниот Роки. Полицијата потврди дека случајот го истражува нивниот Оддел за грабежи и убиства, додека мотивот за нападот засега е непознат.

