Жената што пукаше во куќата на Ријана може да се соочи со доживотен затвор

Жената осомничена за пукањето во вилата на пејачката Ријана во Беверли Хилс е обвинета за обид за убиство и може да се соочи со доживотен затвор.

Ивана Ортиз се појави во Окружниот суд во Лос Анџелес во вторник на сослушување за изјаснување по обвинението и признавање на вина, според судските документи.

Покрај обвинението за обид за убиство, тој е обвинет за голем број дополнителни кривични дела, вклучувајќи девет точки за напад со огнено оружје, две точки за пукање во населена зграда и едно точки за пукање во моторно возило.

35-годишната се појави на суд облечена во син затворски комбинезон и со косата во две руси плетенки, објави „Калифорнија пост“. Таа се изјасни за невина за време на краткото рочиште, а нејзиното следно појавување на суд е закажано за 26 март.

По сослушувањето, окружниот обвинител на округот Лос Анџелес, Натан Хохман, изјави дека Ортиз би можела да добие доживотна казна затвор според обвиненијата против неа.

Ортиз моментално е слободна со кауција од 1,8 милиони долари, што е значително помалку од првичната кауција од 10,225 милиони долари. Судот, исто така, ѝ наложи да се држи подалеку од Ријана и нејзиниот партнер, раперот A$AP Rocky.

Вторничкото појавување беше прво јавно појавување на Ортиз по неговото апсење.

Според претходните извештаи, осомничениот бил уапсен во неделата за обид за убиство откако наводно испукал десет куршуми од пушка АР-15 во домот на пејачот во Калифорнија.

Ријана живее во резиденцијата со A$AP Rocky и нивните три деца: RZA (3), Riot Rose (2) и петмесечниот Rocky Irish Mayers.

Пукањето, според извештаите, се случило сред бел ден околу 13:21 часот. Фотографиите направени на имотот на поп-ѕвездата покажуваат дека куршумите ја погодиле влезната безбедносна врата од домот пред вооружениот напаѓач да удри во приколка паркирана во дворот.

На прес-конференцијата одржана по сослушувањето, обвинителот Хохман изјави дека Ријана и Роки биле во приколката во моментот на пукањето кога куршумите почнале да минуваат низ шофершајбната.

Судот, исто така, слушна дека осомничениот пукал во друга куќа во истата населба. Две лица биле внатре во куќата во времето на пукањето.

Мајката на Ријана, нејзините три деца и двајца членови на персоналот биле во главната куќа во времето на пукањето, изјави државниот обвинител.

По апсењето, „Пејџ Сикс“ објави дека кривичниот досие на осомничената покажува дека таа претходно била апсена за семејно насилство откако наводно го нападнала својот поранешен сопруг.

