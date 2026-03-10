Жената што пукаше во куќата на Ријана сподели морничави пораки на интернет, нарекувајќи ја пејачката вештерка

0 SHARES Сподели Твитни

Жената обвинета за пукање во куќата на Ријана, Ивана Лисет Ортиз, објавила неколку чудни и прилично морничави пораки до пејачката само неколку недели пред инцидентот.

Во месеците пред злосторството, Ортиз остро ја критикуваше ѕвездата во видеа на нејзиниот Јутјуб канал, каде што секојдневно споделува клипови насловени како „Дневник на жена што се моли“.

„Ријана, кога ќе умреш, Бог ќе ме води кон мојата иднина“, им рече таа на гледачите во морничавото видео од пред два месеци.

Таа брбореше: „Ќе ме убиеш ли? Замолчи. Во ред, замолчи. Да, таа е вештерка. Таа е вештерка. Јас сум чуварот. Таа е вештерка. Изведете ја таа глупава девојка оттука, во ред.“

Во друга, таа рече: „Ријана е цела љубоморна таму“, додавајќи дека нејзиното лице е „ѓаволско“.

„Не ми се допаѓа и постојано се обидува да ме ограби. Никогаш не објавила музика за да допре до луѓето. Ја објавила својата мала музика само за да може да практикува вештерство. И за да може да краде од луѓето. Затоа, ве молам сите престанете… не ја слушајте, не ја следете… затоа што краде од вас“, рекла таа.

Ортиз, исто така, се појави лута на многу познати личности на нејзината страница, нарекувајќи ја Ким Кардашијан „глупава кретенка“.

Да потсетиме дека домот на познатата пејачка Ријана во Беверли Хилс беше цел на пукање во неделата, додека таа беше внатре.

Според полицискиот извештај, Ортиз испукала неколку куршуми од својот автомобил кон адресата на Ријана, но никој не бил повреден. Таа била уапсена и обвинета за обид за убиство.

