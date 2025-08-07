Жена од Македонска Каменица „се почастила“ 52.000 денари од туѓа картичка

Полицијата ја сомничи 41-годишната жена дека со туѓа банкарска картичка шест пати подигнувала пари од банкомат, користејќи незаконски пристап до банкарскиот систем.

Жителка на Македонска Каменица е пријавена од полицијата во Штип под сомнение дека извршила сериозно компјутерско кривично дело – користејќи банкарска картичка на друго лице, подигнала 52.000 денари од банкомат во село во општина Зрновци.

Според информациите што ги сподели СВР Штип, против лицето Г.Т. (41) е поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело „оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“.

Во периодот од 9 до 30 јуни 2025 година, пријавената во шест наврати неовластено пристапила до електронскиот систем на една банка, а со банкарската картичка на друго лице од селото во општина Зрновци, подигнала готовина од банкомат.

Станува збор за вкупен износ од 52.000 денари, кои според полицијата, незаконски ги присвоила. Противправните дејства биле откриени по интерна контрола и податоци добиени од банката, по што била поведена истрага.

Случајот е целосно документиран, а надлежното обвинителство е информирано и ќе ги преземе следните чекори во согласност со Законот.