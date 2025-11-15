Жена од Скопје погодена со воздушна пушка, ја ранил нејзиниот син!

На 14.11.2025 во СВР Скопје било пријавено од Градската општа болница „Св. Наум Охридски“ дека кај нив е донесена 46-годишната Љ.И. од Скопје, со прострелна рана во десната нога.

Според пријавата на нејзиниот син, 21-годишниот Д.И., инцидентот се случил на 13.11.2025 околу 17:00 часот во нивната викенд-куќа во село Брест, скопско. Тој гаѓал мета со воздушна пушка и, не забележувајќи дека неговата мајка поминува пред него, случајно ја погодил во ногата.

Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот.