ЖЕНА СО ДВЕ МАТКИ ЗА ДВА ДЕНА РОДИЛА ДВЕ БЕБИЊА: „Сите се прашуваат дали бебињата се близнаци“ (ФОТО)

Американката Келси Хачер (32) со две матки се породила двапати за два дена. Таа се пораѓала 20 часа. Роди една ќерка во вторникот, а друга во средата, според Универзитетската болница во Бирмингем, Алабама.

Заедно со објавата за дополнувањата на социјалните мрежи, и доаѓањето на светот на нејзините „чудо од бебиња“, Хачер го поздрави медицинскиот персонал и ги нарече „неверојатни“. Мајката и бебињата сега се дома и со нетрпение ги очекуваат претстојните празници.

Кога мајката имала 17 години, и била дијагностицирана двојна матка (uterus didelphus), што е ретка вродена аномалија која погодува 0,3 отсто од жените.

А шансите за забременување и во двете матки – кавитарна бременост – беа уште помали, „еден во милион“, според Универзитетот во Алабама во Бирмингем.

Слични случаи регистрирани ширум светот се исклучително ретки. Во 2019 година, лекар од Бангладеш изјави за Би-Би-Си дека една жена родила второ дете речиси еден месец откако родила предвремено бебе во друга утроба.

Г-ѓа Хачер имаше три претходни, здрави бремености. Овој пат, таа веруваше дека е бремена само во едната утроба – додека рутинскиот ултразвук не откри дека бебето е во другата утроба.

На Универзитетот, нејзината бременост беше опишана како рутина. Професорот Ричард Дејвис, кој го водеше породувањето со тимот, рече дека секое бебе ужива „дополнителен простор за растење и развој“.

Тоа е затоа што секое бебе има своја матка, рече тој – за разлика од типичната бременост со близнаци.

Породувањето на г-ѓа Хачер беше предизвикано во 39-та недела и бараше двојно повеќе мониторинг и снимање во болницата, како и двојно поголем број на персонал.

Нејзиниот акушер рече дека вработените „навивале и се радувале“ кога првото бебе било вагинално породено околу 19:45 часот по локално време на 19 декември. Второто породување било следено со царски рез повеќе од 10 часа подоцна, околу 06:10 часот следното утро, пренесува РТС .

Професорот Дејвис рече дека девојчињата може да се наречат братски близнаци – термин што се користи кога секое бебе се развива од посебна јајце клетка, секоја оплодена со посебна сперма.

„На крајот, тоа беа две бебиња во еден стомак во исто време“, рече професорот. „Тие едноставно имаа различни апартмани.



