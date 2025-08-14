Жените го ставаат ова на лицето во лето, а може да биде фатално: Козметичарка предупредува на опасни грешки

0 SHARES Сподели Твитни

Летното сонце, морската сол и песокот се вистински предизвик за нашата кожа, особено за лицето.

Козметичарката Тамара Николиќ Агбаба сподели клучни совети за нега на лицето на плажа.

На плажа, лицето е најотворениот дел од телото и затоа бара посебно внимание. Клучот е превенцијата пред кожата да изгори или да се исуши.

Користете SPF 50 на секои 2 часа. Носете шапка со широк обод и очила за сонце. Избегнувајте директно сонце помеѓу 11 и 17 часот. Не заборавајте, балсамот за усни со SPF е задолжителен – вели Тамара.

Сонцето, морскиот ветер и солта ја сушат кожата многу побрзо отколку што забележуваме.

Наутро, користете лесен хидратантен серум или гел, идеално со хијалуронска киселина. Навечер, по туширањето, нанесете регенеративен хидратантен крем или маска. Во текот на денот, освежете го лицето со термална вода во спреј – препорачува Тамара.

Дали треба да го сончате лицето и во кое време?

Одредено време од денот е многу важно за да не го изложите лицето на голем ризик, а во исто време да апсорбирате малку витамин Д.

Ако имате потреба да ја „фатите бојата“, препуштете му го тоа на телото. Лицето не е место за сончање бидејќи кожата е потенка и почувствителна. Најбезбедно време за сонце е до 10 часот наутро и по 17 часот, а потоа со SPF заштита, нагласува козметичарот.

Масла за лице на плажа да или не?

Многу луѓе користат природни масла на плажа, но ова е голема грешка!

Маслата можат да ги привлечат сончевите зраци и да предизвикаат изгореници. Некои масла во контакт со сонцето предизвикуваат хиперпигментација (дамки). Кожата се поти побрзо и се „задушува“ под маслото. Наместо масло, користете лесен серум + SPF + хидратантен спреј во текот на денот.

Морска сол – сојузник или непријател?

Морската сол има благ антисептички ефект, но ако се остави на кожата долго време, може да ја исуши и иритира.

По секое капење во морето, исплакнете го лицето со чиста вода. Навечер, измијте се со благ гел, а потоа нанесете хидратантна крема – објаснува Тамара.

Домашна маска за лице (хидратантна маска):

1 лажичка мед1 лажичка јогуртнеколку капки маслиново масло

Нанесете на чисто лице, оставете да делува 10 минути и исплакнете.

