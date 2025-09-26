Жените за време на менопауза треба да земаат два додатоци во исхраната

0 SHARES Сподели Твитни

Менопаузата носи со себе голем број хормонални и метаболички промени што можат да го зголемат холестеролот, да ги зголемат масните наслаги на стомакот и да го зголемат ризикот од срцеви заболувања. Бидејќи кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смрт кај жените, експертите ја нагласуваат важноста на исхраната и раната превенција. Затоа се спроведуваат истражувања што ги поврзуваат одредени навики во исхраната и додатоците во исхраната со подобро здравје во овој период од животот.Во една нова студија, жените во менопауза и перименопауза следеле персонализиран план на исхрана базиран на медитеранската исхрана и земале два додатоци во исхраната: формула базирана на фитостерол (со екстракти од бергамот, бодликава круша и витамин Б1) и додаток на омега-3 масни киселини. По само неколку месеци, тие покажале подобрувања во нивото на холестерол и составот на телото, објавува EatingWell.Медитеранската исхрана останува еден од најбезбедните начини за одржување на здравјето на срцетоРезултатите покажаа дека учесниците го намалиле вкупниот холестерол и LDL („лошиот“) холестерол, додека HDL („добриот“) холестерол значително се зголемил, до 65 проценти кај жените во менопауза. Ваквите промени се сметаат за клинички значајни бидејќи нискиот HDL го зголемува ризикот од метаболички синдром и срцеви заболувања.Покрај крвните параметри, жените го намалиле масното ткиво, обемот на половината и индексот на телесна маса, а во некои случаи, масата на масното ткиво се намалила за речиси една третина.Експертите нагласуваат дека медитеранската исхрана останува еден од најбезбедните начини за одржување на здравјето на срцето, додека додатоците како што се фитостеролите и омега-3 можат да обезбедат дополнителна поддршка.Сепак, тие предупредуваат и на ограничувањата на студијата: малиот број учесници, краткото траење и недостатокот на контролна група. Заклучокот е дека овие резултати се ветувачки, но потребни се поголеми и подолготрајни студии за да се дадат дефинитивни препораки.

Пронајдете не на следниве мрежи: