Жените над 50 години треба да ги земаат овие два додатоци во исхраната

Хормоналните промени за време на перименопаузата и менопаузата можат да влијаат на сонот, расположението, нивото на енергија и распределбата на телесната тежина. Во овој период, нивоата на естроген, прогестерон и DHEA природно се намалуваат, додека хормонот на стрес кортизол често се зголемува, што може да доведе до метаболички промени и зголемено воспаление.

Медицинската сестра Лекси Ју објаснува дека целта не е едноставно да се надоместат намалените хормони.

,,Во перименопаузата и менопаузата, естрогенот, прогестеронот и ДХЕА се намалуваат, додека кортизолот често се зголемува. Целта не е да се „прескокнат“ хормоните, туку да се поддржи метаболичката и надбубрежната отпорност“, вели Ју за SheFinds.

Поради оваа причина, таа издвои два додатоци во исхраната кои ги смета за особено корисни за жени над 50 години.

Магнезиум глицинат

Магнезиумот е често занемарен додаток, иако игра важна улога во регулирањето на хормоните, особено во средната возраст.

„Магнезиумот е вклучен во над 300 ензимски реакции, вклучувајќи ја регулирањето на кортизолот, чувствителноста на инсулин и структурата на спиењето“, објаснува Ју.

Тој додава дека може да помогне во балансирањето на хормоните со намалување на нивото на кортизол и смирување на нервниот систем.

„Помага во подобрување на квалитетот на спиењето, ја поддржува стабилноста на шеќерот во крвта и ја намалува мускулната напнатост и анксиозноста“, вели тој.

Според неа, недостатокот на магнезиум станува почест со возраста.

„Недостатокот на магнезиум станува почест со возраста, а намалувањето на нивото на естроген ја зголемува подложноста на стрес. Враќањето на нивото на магнезиум ја поддржува отпорноста на нервниот систем и метаболичкото здравје“, вели Ју.

Тој истакнува дека магнезиум глицинатот е особено корисен бидејќи добро се апсорбира и е нежен за дигестивниот систем. Овој додаток, додава тој, помага во регулирањето на реакциите на стрес и стабилизирање на метаболичките процеси што влијаат на хормоналната рамнотежа.

Омега-3 масни киселини

Ју ги наведува висококвалитетните омега-3 масни киселини, особено оние богати со EPA и DHA, како друг додаток за кој смета дека вреди да се потрошат парите.

„Омега-3 го намалуваат системското воспаление, што е една од главните причини за хормонален дисбаланс и инсулинска резистенција во средната возраст“, ​​вели тој.

Хроничното воспаление може да ја влоши акумулацијата на абдоминални масти, да ја наруши чувствителноста на инсулин и да го зголеми ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Според Ју, омега-3 масните киселини можат да помогнат со подобрување на чувствителноста на клеточните мембрани на хормоните, поддржувајќи ја функцијата на инсулин и намалувајќи ги воспалителните процеси што можат да го поттикнат акумулацијата на абдоминални масти.

Тие исто така можат да помогнат при промени во расположението за време на менопаузата.

„По менопаузата, ризикот од кардиоваскуларни и метаболички заболувања се зголемува. Омега-3 го поддржуваат здравјето на срцето, здравјето на мозокот и метаболизмот на мастите, што е клучно за долговечноста“, истакнува Ју.

