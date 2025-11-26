Жените особено уживаат во овој метод на мастурбација: Дали знаете што е синтрибација?

0 SHARES Сподели Твитни

Ако сакате да пробате поинаков начин на мастурбирање, без да користите раце, секс играчки или дури и лубриканти, пробајте синтрибација. Сè што треба да направите е да ги стиснете бутовите заедно.

Сексуалната терапевтка Кимберли Томас претходно изјави за списанието „Women’s Health“ дека треба да ги прекрстите нозете и да ги стиснете бутовите заедно. Ова често се прави во комбинација со нишање или триење за да се стимулираат клиторисот и вулвата.

Стискањето на бутовите, особено ако истовремено ги стегате мускулите на карличниот под, предизвикува проток на крв кон интимните делови, зголемувајќи ја возбудата и задоволството. Сексуалната терапевтка Рејчел Зар изјавила дека клиторисот се протега по целата должина на вулвата.

Затоа стискањето на бутовите може да биде исклучително добро за вашата вагина. Иако најчесто го практикуваат жените, и мажите можат да го пробаат.

Многу жени веројатно пробале синтрибација во тинејџерските години, не знаејќи дека овој вид мастурбација се нарекува така. Зар наведува дека не треба да се плашите да ја практикувате оваа техника во зрелоста.

