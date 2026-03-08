„Жените се разболуваат од оваа болест, но и мене ми се случи“ Жељко Самарџиќ откри со што се бори: „Секој ден пијам апчиња“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Жељко Самарџиќ еднаш откри дека страда од автоимуна болест. Тој еднаш отворено проговори за својата борба.

Жељко Самарџиќ рече дека станува збор за болест која ја намалува функцијата на тироидната жлезда, што подразбира симптоми кои можат да се појавуваат со месеци или години, но пејачот долго време не ги препознавал.

Станува збор за автоимуна болест на тироидната жлезда која предизвикува повремени проблеми. Штом почнав со редовна терапија, сè беше во ред. Секое утро земам по една таблета и тоа е тоа – рече Самарџиќ.

Жељко: „Се справувам со тоа како што знам и можам“

– Жените најчесто страдаат од оваа болест, но, па, ми се случи и мене и се справувам со неа најдобро што знам. Подоцна дознав дека многу од моите пријатели имаат Хашимото синдром, а јас го имав долго време без ни да знам за тоа – рече тогаш пејачот, а ова нарушување влијаеше врз него да го промени својот начин на живот.

Жељко Самарџиќ –

– Јас ја имам мојата пензија, која ми е доволна. Сопругата Маја и јас немаме никакви посебни желби. Живееме скромен живот, но достоен за сите оние кои живеат пристојно, што би им го посакал на сите – заклучи тој.

Ја преживеал трагедијата

За потсетување, Жељко Самарџиќ и неговата сопруга Маја преживеаја голема трагедија, кога нивниот син почина кога имаше само три месеци, а музичарот еднаш проговори за ова.

– Семејството на мојот татко е од Никшиќ, таму го погребавме малиот Златко, тоа беше тага за сите нас. Секогаш кога ќе дојде тој месец, Маја и јас ја споделуваме таа тага и секогаш размислуваме колку голем ќе беше да останеше жив, но таков е животот. Човек никогаш не знае што може да му се случи во животот. Одиш по улицата и те удира кола, а не си го очекувал тоа. Беше бебе, имаше три и пол месеци, го крстив Златко, по мојот кум кого многу го сакав – рече Жељко претходно, а потоа додаде:

– Се сеќавам на тој период, мојата покојна баба дојде да го види својот правнук за прв пат, тоа беше голем шок за неа кога се случи сè. Во Црна Гора, главата на човекот е голема работа. Никогаш нема да го заборавам тоа. Сите отидовме како семејство од Мостар во Никшиќ за да ги извршиме тие ритуали.

