ЖЕНИТЕ СОГЛАСНИ: 10 карактеристики кои го опишуваат НАЈДОБРИОТ МАЖ

0 SHARES Сподели Твитни

Целта на британското истражување спроведено на примерок од пет илјади жени од различна возраст била да се открие кои машки гестови во бракот жените најмногу ги ценат. Иако одговорите биле многу различни, некои од нив често се повторувале.





Квалитетите на добар сопруг, кои ги издвоиле најмногу жени (71 отсто од нив) се довербата и лојалноста, додека на второ место имало мали знаци на внимание, односно фактот дека партнерот знае што им се допаѓа и што ги прави среќни.

Со оглед на тоа дека листата на квалитети на најдобриот сопруг и партнер е многу долга, ги издвоивме 10-те најчести одговори, кои ако се соберат откриваат како треба да изгледа совршен сопруг.

10 КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ГО ОПИШУВААТ НАЈДОБРИОТ МАЖ/ПАРТНЕР



Ви верува.

Верен е и лојален.

Знае што сакате.

Ја цени вашата потреба за време за себе.

Тој ви е добар пријател.

Ви помага да бидете подобра личност.

Секогаш можете да му се пожалите.

Се смеете заедно.

Можете да почувствувате колку ве сака.

Ви помага во домашните работи.

Пронајдете не на следниве мрежи: