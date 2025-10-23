Жените често ги игнорираат симптомите на рак на дојка бидејќи мислат дека е настинка: Никогаш не го потценувајте овој проблем

0 SHARES Сподели Твитни

Во некои случаи, ракот на дојка може да предизвика реакција на лимфните жлезди во вашето тело, предизвикувајќи нивно отекување, слично на обична настинка.

Според Cancer Research UK, обично не можете да ги почувствувате вашите лимфни јазли во вашето тело. Сепак, тие можат да отекуваат кога имате инфекција или настинка. Поретка, но можна причина за отечени лимфни јазли во пазувите е ракот на дојка кој се проширил во таа област.

Лимфните жлезди (или лимфните јазли) се структури со големина на грашок кои се наоѓаат низ целото тело – под пазувите, во препоните, на вратот, во стомакот, во матката и во градите.

Нивната главна улога е да ја филтрираат лимфната течност, која содржи отпадни производи, бактерии, оштетени клетки и потенцијално канцерогени клетки, објавува Express.co.

Кога вашето тело се бори со инфекција, бројот на бели крвни клетки во вашите лимфни јазли се зголемува, предизвикувајќи нивно привремено зголемување и болка. Меѓутоа, ако клетките на ракот се одвојат од тумор и се сместат во лимфен јазол, тој исто така може да отече – често без болка. Лимфниот јазол најблиску до засегнатото подрачје обично отекува прв.

На пример, настинка може да предизвика отечени лимфни јазли во вратот, додека ракот на дојка е најчеста причина за отечени лимфни јазли во пазувите.

Најчести знаци на рак на дојка

Сепак, повеќето знаци на рак на дојка се јавуваат во самата дојка. Најчестиот симптом е грутка, но важно е да се запомни дека повеќето грутки не се канцерогени. Според Cancer Research UK, „грутки кои не се рак се нарекуваат бенигни и често се предизвикани од цисти или фиброаденоми“. Цистите можат да се формираат во ткивото на дојката и често предизвикуваат чувство на грутка.

Фиброаденом е збирка од фиброзно и жлездено ткиво, кое најчесто се јавува кај жени под 40 години.

Без оглед на причината, секоја грутка треба да ја прегледа лекар.

Вашиот матичен лекар може да препорача дополнителни тестови за да се утврди дали станува збор за рак.

Рак на дојка кај мажи

Ракот на дојка не ги зафаќа само жените. Иако е редок, може да се појави и кај мажи. Најчестиот симптом е безболна грутка во дојката, но други симптоми може да вклучуваат исцедок од брадавиците, превртени брадавици, осип или рани на кожата на брадавицата или дојката.

Болката во дојките не е нужно знак на рак – таа често е безопасна и може да се појави во едната или двете дојки без јасна причина.

Сепак, промените на кожата – како што се вдлабнатини, вдлабнатини, црвенило, осип или рани кои не исчезнуваат – секогаш бараат лекарски преглед.

Раното препознавање на симптомите и навременото лекување се клучни за успешно лекување на рак на дојка.

Пронајдете не на следниве мрежи: