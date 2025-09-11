Жените што креваат тегови ја одложуваат менопаузата: Мускулите се ваш сојузник

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамнешните научни студии покажаа дека жените кои редовно практикуваат тренинг за сила имаат значително помала веројатност да влезат во менопауза пред 50-годишна возраст.

Менопаузата е природен, но често непредвидлив период во животот на секоја жена. Просечната возраст за влегување во менопауза е околу 51 година, но истражувачите дојдоа до изненадувачко откритие, дека постои директна врска помеѓу физичката активност и одложувањето на овој биолошки часовник.

Фокусот не е на класичниот кардио тренинг, туку на кревањето тегови и тренингот за сила, како што сугерираат истражувањата.

Како мускулите влијаат на хормоните?

Истражувачите веруваат дека клучот лежи во хормоналната рамнотежа. Тренингот за сила, за разлика од вежбите за издржливост, го поттикнува телото да гради мускулна маса и ги стабилизира нивоата на хормони.

Зголемувањето на мускулите, а не на мастите, помага во регулирањето на естрогенот, чие намалување директно влијае на почетокот на менопаузата.

Кога телото има повеќе мускули, метаболизмот станува побрз и поефикасен. Ова создава поволна средина за ендокриниот систем, што може да го забави процесот на стареење на јајниците и да го продолжи периодот на репродуктивна активност.

Едноставно кажано, колку е посилно телото, толку е поотпорно на хормоналните промени што ја најавуваат менопаузата.

Повеќе од само одложување

Иако одложувањето на менопаузата е примамливо откритие, важно е да се напомене дека тренингот за сила носи и други клучни придобивки што се од витално значење во овој период од животот.

Жените во менопауза се соочуваат со ризик од остеопороза поради намалената густина на коските. Кревањето тегови е докажан начин за зајакнување на коските и спречување на овој проблем.

Тренингот за сила, исто така, помага во одржувањето на здрава телесна тежина и борбата против стресот, кој често се поврзува со менопаузата.

Совет од експерти: Никогаш не е доцна

Иако е идеално да се започне со тренинг за сила порано во животот, експертите велат дека никогаш не е доцна да се започне. Консултирајте се со лекар или професионален тренер за да започнете соодветна програма за вежбање. Започнете со полесни тежини и постепено зголемувајте ги.

Ова откритие уште еднаш потврдува дека вежбањето, а особено тренингот за сила, е многу повеќе од само естетика. Тоа е моќна алатка за одржување на здравјето и квалитетот на животот на која било возраст.

Пронајдете не на следниве мрежи: