Жени во пердуви, позлатени чаши и шампањ: Трамп направи развратна забава, а луѓето се згрозени од оваа постапка

Додека шампањот течеше во потоци, танчери во костими од џез-ерата ги забавуваа гостите, а Доналд Трамп играше модерен Гетсби.

Претседателот на Соединетите Американски Држави е критикуван откако фотографиите од раскошната забава за Ноќта на вештерките во неговиот клуб „Мар-а-Лаго“ станаа вирални, бидејќи земјата беше парализирана од блокадата на владата, што ги замрзна платите и затвори бројни институции.

Луксуз додека луѓето гладуваа

Гостите на луксузниот имот во Палм Бич носеа блескави костуми во стилот на „Брзото дваесеттите години“ додека изведувачите се движеа низ толпата и ја забавуваа со многу храна и пијалоци.

Погледнете ги сликите од забавата во галеријата:

Официјалната тема на вечерта беше: „Мала забава никогаш не убила никого“ – стих од песната на Ферги, која се појавува во филмската адаптација на романот „Големиот Гетсби“ од Ф. Скот Фицџералд , приказна за декаденцијата и моралниот пад на богатите.

Критичарите, претежно демократи, го нарекоа потегот на претседателот „целосно непочитување кон народот“.

Златни мартини, ледени скулптури и гламур

Фотографиите од настанот прикажуваат бурлеска танчерка во џиновска позлатена чаша за мартини, како и шоу програма со блескави танчери и раскошни декорации.

Џиновска скулптура од мраз служеше за ладење на алкохолот, додека масите беа покриени со богат избор на колачи и слатки.

Меѓу гостите беа Марко Рубио, државен секретар, како и Иванка и Тифани Трамп со нивните сопрузи Џаред Кушнер и Мајкл Булос.

Претходните настани во Мар-а-Лаго ги чинеа гостите до 1.000 долари по лице, па се верува дека оваа забава не е исклучок.

Контроверзноста расте

Скандалот околу забавата на Гетсби доаѓа откако претседателот го сруши Источното крило на Белата куќа за да изгради „голема балска сала“, предизвикувајќи јавен негод и обвинувања за фаворизирање на приватни донатори.

На Ноќта на вештерките, Трамп откри и дека на бањата на Абрахам Линколн ѝ дал изглед на „луксуз во Мар-а-Лаго“, заменувајќи ги историските зелени плочки од 1940-тите со бел мермер, велејќи дека „старите плочки биле сосема несоодветни“.

