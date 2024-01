ЖЕНИ ГО ПРЕСКОКНУВААТ И СЕ ТРИЈАТ ОД НЕГО ПОРАДИ БИЗАРЕН МИТ: Ова е најперверзниот гроб на светот, а илјадници од нив го посетуваат секоја година

0 SHARES Сподели Твитни

Станува збор за гробот на Виктор Ноар , новинар кој работел за францускиот весник „Марсејз“ до неговата смрт , во 1870 година. Тој имал само 22 години кога починал .

Иако Лувр и Ајфеловата кула се на врвот на листата на секој турист кога патува во Париз, една од изненадувачките атракции се гробиштата, а најпосетувана е Пере Лашез.

Последното почивалиште на значајни личности како Оскар Вајлд, Џим Морисон и Шопен е место кое секоја година го посетуваат околу три милиони луѓе. Сепак, меѓу познатите споменици се издвојува гробот што постигнал култен статус и покрај тоа што неговиот сопственик живеел прилично обичен живот. Станува збор за Виктор Ноар, новинар кој до својата смрт, во 1870 година, работел во францускиот весник „Марсејз“, а кога починал имал само 22 години.

И покрај прилично обичната кариера, Ноар на крајот бил убиен од принцот Пјер Бонапарта, братучед на Наполеон III, кој владеел во тоа време. Имено, принцот бил навреден од ставовите на весникот за неговото семејство, па го предизвикал уредникот на дуел.

Ноар бил испратен да го договори времето и местото на конфликтот, но потоа избила тепачка и Бонапарта го застрелал Ноар до смрт. Неговата смрт го натера Бонапарта да се соочи со бес на јавноста, особено што на крајот беше ослободен од обвинението за убиство. Тоа дури доведе до серија насилни демонстрации, а Виктор Ноар стана револуционерен симбол, а на неговиот погреб присуствуваа повеќе од 100.000 луѓе.

Дваесет години по неговата смрт, во 1891 година, по формирањето на француската Трета република, телото на Виктор Ноар беше преместено од неговиот роден град на гробиштата Пер Лашез во Париз во чест на неговото име и спомен. Познатиот француски скулптор Жил Далу добил задача да создаде бронзена скулптура за гробот на Ноар.

Но, тоа не е главната причина зошто овој обичен човек и денес добива бројни букети и венци цвеќе на својот гроб.

Често нарекуван „најсекси гробот на гробиштата“, гробницата на Виктор Ноар се состои од скулптура на маж во природна големина од Жил Далхози.

Далу избра да го прикаже Виктор Ноар во моментот на неговата смрт, лежејќи рамно на земја откако беше застрелан. Од непознати причини, тој решил на скулптурата да и даде испакнатост под појасот, што предизвикало создавање на навистина бизарен мит кој на крајот го направил гробот на Виктор Ноар симбол на плодноста и сексуалната среќа.

Се верува дека ако жената ги бакне усните на статуата на Виктор Ноар, ја трие испакнатоста на неговите панталони и му фрли цвет во капата, тоа ќе и донесе зголемена плодност и блажен сексуален живот. Некои одат малку подалеку од бакнување и триење.

Исто така, приказната вели дека ако сакате да најдете љубовник, треба да го бакнете Ноар во уста; ако сакаш да забремениш, треба да му го истриеш десниот чевел, а ако сакаш близнаци, левата – демек бебињата пристигнуваат набргу потоа, а самците ќе си најдат сопрузи во рок од една година.

Самата статуа е жив доказ дека луѓето многу сериозно го сфаќаат овој мит.

Усните, препоните и чевлите на Виктор Ноар се сјајни, додека остатокот од телото го има вообичаениот зеленикав тон на оксидирана бронза. Иако во 2004 година околу статуата на Ноар беше поставена ограда со предупредувачки знак: „Секоја штета предизвикана од графити или непристојно триење ќе биде кривично гонета“, жените набрзо ја урнаа.

Денеска, оние кои веруваат дека забремениле како резултат на посетата на гробот на Виктор Ноар се враќаат на гробиштата и во знак на благодарност ставаат фотографии од своите деца и други предмети во капа до статуата.

