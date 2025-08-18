Жерновски: Предвремените парламентарни избори стануваат неопходни

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот Градоначалник на Центар, Андреј Жерновски, напиша на социјалните мрежи дека минатиот викенд потврдил постоење на политичка криза во земјата и потреба од предвремени парламентарни избори.„Минатиот викенд несомнено стана јасно дека, по локалните избори, предвремените парламентарни избори во нашата земја стануваат неопходност“, рече Жерновски.Тој нагласи дека владејачкото мнозинство е далеку од потребното мнозинство на мнозинството Баентер, што според него е „показател за постоење на политичка криза и доказ дека големиот број пратеници што ги освои ОБРМ-ПДУКМ не значи ништо ако не поседуваат квалитет за управување со политичките процеси“.„Очигледно стабилниот број во Собранието не значи стабилен систем“, додаде тој.Жерновски предупреди дека земјата се соочува со важни одлуки за кои ќе биде потребно пошироко мнозинство.„Одлуките што ќе бараат мнозинство гласови од заедниците чукаат на вратата, а Брисел веќе го губи трпението со неможноста и немоќта да избере Народен правобранител“, нагласи тој.

