Жестока расправија меѓу Маск и сопственикот на OpenAI: Шефот на X Network се заканува со тужба, го нарекува Алтман лажго

Сопственикот на X Network, Илон Маск, се закани дека ќе ја тужи Apple откако тврди дека компанијата ги „оневозможила“ апликациите да се натпреваруваат со OpenAI, производителот на ChatGPT, на својата App Store.Тој го нарече шефот на OpenAI, Сем Алтман, лажго откако Алтман тврдеше дека Маск ја користи својата платформа за „да има корист за себе и за своите компании“.Ова е најновата точка на жестока расправија меѓу милијардерите кои го основаа OpenAI – но сега се жестоки ривали откако Маск го напушти OpenAI.Apple објави партнерство со ChatGPT во јуни 2024 година, но нема индикации дека Apple фаворизира една апликација пред друга. Неколку конкурентски апликации за вештачка интелигенција, како што се DeepSeek и Perplexity, оттогаш се на врвот на топ листите на App Store.Во подоцнежна објава, Маск повторно се соочи со „Apple“, прашувајќи ја компанијата зошто не го промовира X – или нејзината апликација за вештачка интелигенција Grok – во делот „Задолжително“ во App Store.„X е апликација за вести број 1 во светот, а Grok е меѓу првите 5 во сите апликации“, рече тој.ChatGPT е моментално најпреземаната бесплатна апликација во Велика Британија, а Grok е на третото место. X не е меѓу првите 40.Се чини дека ова го привлече вниманието на Алтман, кој објави линк до извештај од технолошкиот билтен Платформер во кој се тврди дека Маск ги направил своите лични објави на X поистакнати во фидовите на луѓето.Конфликтот меѓу Маск и Алтман со текот на времето вклучуваше низа тужби, испраќање е-пошта и „копање“ на социјалните мрежи. Нивното соперништво датира од пред десет години.

