Жестока телефонска расправија: Трамп викал по Нетанјаху, дознава „Ен-Би-Си“

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и американскиот претседател Доналд Трамп неодамна имаа телефонски повик што се претвори во жесток спор околу хуманитарната криза во Појасот Газа, објави NBC News, повикувајќи се на неименувани високи американски функционери.

Повикот дојде откако Нетанјаху на јавен настан негираше дека има глад во Газа и покрај бројните извештаи за тешката ситуација. Трамп јавно изрази сомнеж во врска со тие тврдења следниот ден, велејќи дека има „вистински глад“ во Газа и дека не може да се „лажира“.

По коментарите на Трамп, Нетанјаху побара телефонски повик со американскиот претседател. За време на повикот, премиерот тврдеше дека извештаите за глад се „измислени“ од Хамас и дека гладот не е широко распространет.

Трамп наводно го прекинал Нетанјаху, велејќи дека помошниците на Белата куќа му покажуваат докази за гладните деца во Газа и одби да ги прифати тврдењата за „лажни“ информации.

NBC објави дека повикот бил во голема мера еднонасочен, при што Трамп „го водел поголемиот дел од разговорот“.

Белата куќа и израелските претставници одбија да коментираат за телефонскиот повик.