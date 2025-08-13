Жешки фотографии од Хајди Клум: Бујни гради што се прелеваат од костимот за капење – секси русокосата го запали интернетот

0 SHARES Сподели Твитни

Хајди Клум (52) ги почасти своите обожаватели со жешки слики од одморот. Сите се воодушевени од нејзиното затегнато тело, а таа уште еднаш докажа дека е како вино – колку што старее, толку е поубава.Германскиот модел, водителка и продуцентка Хајди Клум докажува дека годините се навистина само бројка. Позната по својата неодолива насмевка, совршена фигура и природен шарм, Хајди редовно ги остава фановите без здив со своите изданија на костими за капење.Хајди ги почасти своите обожаватели со слики на својот Инстаграм профил со слики од одморот. Без разлика каков костим за капење носи, таа знае како да го покаже своето тело и самодоверба. На првата слика, таа носеше шарен, едноделен костим за капење, кој имаше големо деколте на градите, што ги болеше очите. На втората фотографија, таа пиеше вино, а во преден план беа нејзините гради во минијатурно бикини , додека последната фотографија е од прошетка. Жешката Германка често објавува спонтани, неуредни фотографии од одмор, покажувајќи дека сè уште се забавува одлично и ужива во секој момент. На 52 години, мајката на четири деца изгледа подобро од кога било, а нејзиниот изглед и енергија ги надминуваат дури и нејзините многу помлади колешки.Хајди Клум со тоа го потврдува она што нејзините обожаватели го знаат долго време – дека стилот, харизмата и самодовербата не познаваат возраст. Без разлика дали се сонча на јахта или позира пред камерата, едно е сигурно: Хајди во костим за капење е глетка што не се заборава лесно.

