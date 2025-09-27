Жељазков со Трамп: Енергетиката и одбраната се едни од најважните области во кои САД и Бугарија постигнуваат историски успеси

Стратешкото партнерство меѓу Бугарија и САД е клучно за нагорен развој на односите меѓу двете земји. Ова го изјави бугарскиот премиер Росен Жељазков заедно со американскиот претседател Доналд Трамп во Њујорк, соопшти бугарскиот Министерски совет.

Премиерот Жељазков учествуваше на традиционалниот прием што го приреди американскиот претседател по повод заседанието на Генералното собрание на ОН. За време на нивниот краток разговор, Жељазков ги посочи енергетиката и одбраната како едни од најважните области во кои САД и Бугарија постигнуваат историски успеси и брзо ја продлабочуваат својата соработка, објави БГНЕС.