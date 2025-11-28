Живата Барби не престанува да шокира: Платила 120.000 евра за операции – градите ѝ се поголеми од главата (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Алиша Амира поминала низ бројни естетски процедури за да личи што е можно повеќе на Барби, а вака зборува денес за својот нов изглед и задоволството од резултатите.

Алиша Амира од Шведска инвестирала околу 120.000 евра во пластична хирургија за да го оствари својот сон да стане „жива Барби “ и денес изгледа речиси непрепознатливо. Поради трансформацијата, таа се преселила во Велика Британија, каде што имала пристап до процедурите што ги сакала.

Таа помина низ цела низа естетски интервенции: зголемување на градите, ринопластика, филери на челото и околу очите, пломби на образите и вилицата, зголемување на усните, како и ботокс. Зборувајќи за својот екстремен изглед на Твитер, таа напиша:

„Го избришав тоа што бев порано за да станам пластична бимбо верзија од себе. Постојано се соочувам со стигма и потребна е многу храброст да се остане верен на своите верувања, соништа и начин на живот кога тоа се смета за „контроверзно“. Интересно ми е што моите избори се перцепираат на тој начин, иако всушност се доста едноставни – речиси традиционални“.

Таа секогаш беше поинаква.

Алиша, која заработува богатство од нејзината профитабилна веб-страница OnlyFans, продолжи:

– Отсекогаш ме привлекувале екстреми и сакав да имам изглед што е отворено провокативен. Некои луѓе мислат дека претерав, но не се каам за ништо. Всушност, би сакала моите гради да бидат уште поголеми во иднина. Сакам да изгледам што е можно попластично и да ги инспирирам другите девојки кои го сакаат истото. Не верувам дека некогаш ќе престанам со операциите – тоа е моја гордост, дел од мојот идентитет. Бимбо девојките не стареат; ние само стануваме попластични“, рече таа.

Таа потекнувала од патријархално семејство

Алиша открива дека сонувала за овој изглед уште од деветгодишна возраст, инспирирана од ликовите од данската ТВ-серија „Девојките на кралот“. Сепак, бидејќи пораснала во патријархално семејство, таа долго време одржувала конвенционален изглед – сè додека не отишла на универзитет во Копенхаген на 18-годишна возраст.

