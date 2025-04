Живата Историја: Улогата на МНТ во Обликувањето на Нашата Иднина

0 SHARES Сподели Твитни

Александар Ивановски / Никола Кимовски: Стремежот на Македонскиот народен театар е да добие несомнено водство во Македонија. Мојата цел е театарот како институција да нѐ инспирира и води кон незаборавни моменти на колективна имагинација. Преку театарската уметност, можеме заеднички да дојдеме до нови разбирања за светот и за себе. Македонскиот народен театар е огледало на нашата природа, историја и идни потенцијали, вели Никола Кимовски, директор на Националниот театар кој на трети април ја одбележува 80-годишнината од неговото постоење. Чествувањето на овој значаен јубилеј ќе биде проследено со театарски маратон на 3 април, а поради трагичните настани во Кочани, премиерата на спектаклот „Сонцето, колку е блиску Сонцето! Made in MNT“ ќе биде одложена. На 3 април, публиката може бесплатно да ги гледа претставите, а билетите ќе се подигнуваат на билетарницата.

Настапите ќе започнат со детската претстава „Распеана турлитава“ во 10 и 12 часот, по што следат „Бели ноќи“ во 18 часот, „Мој термин“ во 19 часот и „Торонто експрес“ во 21:30 часот. Покрај 80-годишнината, претставата „Поетроника“ ќе биде изведена на 5 април на малата сцена. Присуствувавме на разговор со Кимовски, кој ни рече дека најважната мисија на театарт во текот на овие осум децении е неговото отворање со претставата „Платон Кречет“ на 3 април 1945 година. Тој подвлекува дека првото издание на театарот ја подразбира професионализацијата на оваа културна институција. Додаваме историјска ретроспектива, започнувајќи од изградбата на театарската зграда во 1913 година, нејзиното уништување во 1963, а во текот на Втората светска војна, за активно уметничко дејствување во партизанскиот театар.

Кимовски изрази визија за театарот нудејќи нови перспективи и истакнувајќи ја неговата програма која ќе содржи извонредни претстави. Посебен акцент се става на младите и нивната образовна поддршка. Исто така, програмата ќе содржи претстави од светски ранг кои ќе ја едуцираат и инспирираат новата генерација на уметници и публиката, проширувајќи го спектарот на македонското театарско дејствување.

Во далекусежната иднина на МНТ се вклучени инвестиции, модернизација на објектот, и поддршка за креативното дејствување. Во ангажманот на самиот театар, се потенцира неговата ангажираност за зачувување на современите тенденции во театарот и креирање соработка со глобалната сцена.

Кимовски се осврна на историските моменти на МНТ кои ги врвиме секоја година и особеното значење на претстави како „Буре барут“, оставени во театарскиот свет како непроценливо наследство. Подвлекуваме и важната улога на МНТ во македонската култура преку неговите актерски екипи, реализацијата на извонредни претстави и учеството на фестивалски настапи.

МНТ продолжува својата традиција преку плодна соработки на домашната и регионалната сцена, раководени од желбата за прозвучување на македонското културно наследство и стимулирање на нови театарски форми во иднината.

