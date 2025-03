Животот и Домот на Марадона: Детали од Последните Моменти

0 SHARES Сподели Твитни

Судскиот процес против обвинетите за убиство поради небрежност на легендарниот фудбалер Диего Армандо Марадона продолжува, при што настанаа потресни сведоштва. Еден од нив, лекарот кој живеел во близина на познатиот играч, изнесе шокантни информации. Колин Кембел, кој бил повикан од обезбедувањето на Марадона таа трагична вечер, откри дека во домот на Диего владеела целосна неподготвеност. Немањето на дефибрилатор и други основни апарати за нега на лице кое само што излегло од операција беше поразително. Дополнително, Кембел опиша каков бил увидот во состојбата на куќата: „Целата куќа беше запуштена и неуредна, особено собата каде што престојуваше Марадона. Хигиената беше на најниско ниво и не наидов на никаква медицинска опрема.“ На денот кога почина Марадона, 25 ноември 2020 година, при неговото влегување во куќата, се сретнал со медицинска сестра која безуспешно се обидувала да го оживее веќе извесно време починатиот 60-годишен фудбалер. Ова сведоштво беше поддржано и од лекарот Хуан Карлос Пинто, кој пристигнал со Брзата помош нешто подоцна.

