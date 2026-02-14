Животот со партнер и бакнувањето имаат позитивен ефект врз здравјето на цревата

0 SHARES Сподели Твитни

Животот со партнер може да има некои помалку очигледни здравствени придобивки. Од бакнување и споделување оброци до едноставно споделување на животниот простор – сè може да влијае на рамнотежата на цревната микробиота, тврди клиничкиот психолог д-р Наоми Мидлтон. Таа објасни како микробиотата на партнерите почнува да се преклопува со текот на времето, што може да има позитивен ефект врз варењето, пишува Express.co.uk.

Нејзините тврдења се поткрепени со анкета спроведена на 2.000 возрасни лица. Таа покажа дека 40 проценти од оние што живеат со партнер почувствувале поголемо чувство на заедништво откако се вселиле заедно. Меѓу другите придобивки, 28 проценти од испитаниците пријавиле подобро расположение, а 19 проценти рекле дека дури и подобро спиеле.

Споделени микроби и помалку стрес

Д-р Мидлтон, која соработуваше на студијата со Јакулт, истакнува дека долготрајната коегзистенција може да поттикне поголема микробна разновидност. „Луѓето со кои живеете не само што делат простор, туку и микроби, циркадијални ритми и индиректно, здравје на цревата“, рече таа.

„Цревната микробиота е многу чувствителна на споделени средини и блиски врски, особено со оние со кои поминуваме многу време“, објасни таа.

„Разновидноста што доаѓа од блискиот контакт би можела да помогне и во намалувањето на воспалението поврзано со стрес, што би можело да има дополнителни здравствени придобивки на долг рок.“

Моќта на бакнежот

Според студијата, паровите разменуваат просечно пет бакнежи дневно, од кои секој трае околу осум секунди. Во Велс, паровите се бакнуваат најмногу – во просек 42 пати неделно – додека во Лондон, бакнежите траат најдолго, околу 15 секунди. На годишно ниво, брачните парови разменуваат околу 1.460 бакнежи.

Психологот наведува дека еден бакнеж од 10 секунди може да пренесе до 80 милиони бактерии. Но, тоа не мора да биде лошо – може да помогне во создавањето на заедничка микробиота во устата, која потоа може да влијае на цревните екосистеми и да придонесе за отпорноста на имунолошкиот систем.

Емоционална и физичка благосостојба

Покрај размената на бактерии, редовниот нежен контакт може да помогне и во регулирањето на реакциите на стрес.

„Затоа бакнувањето може да ја поддржи и емоционалната благосостојба и физичкото здравје, на начини на кои многу луѓе не очекуваат“, додава д-р Мидлтон.

Таа, исто така, препорачува паровите да јадат заедно почесто, бидејќи заедничката рутина на оброци може да помогне во варењето и да го поддржи здравиот метаболизам.

Д-р Холи Нил, раководител на истражувањата во Јакулт, се согласува.

„Блискиот контакт е важен дел од здравите врски и им помага на паровите да се чувствуваат поврзани, безбедни и поддржани“, рече таа.

„Иако емоционалните придобивки од нежноста се добро познати, постојат сè повеќе докази дека физичката блискост може да го поддржи и физичкото здравје, на помалку очигледни начини“.

„Споделувањето на секојдневните моменти на нежност може да го намали стресот, да придонесе за целокупната благосостојба, па дури и да влијае на рамнотежата на бактериите во телото. Тоа е моќен потсетник дека малите, секојдневни гестови можат да имаат големо влијание врз задоволството од врската и целокупното здравје“, заклучи д-р Нил.

The post Животот со партнер и бакнувањето имаат позитивен ефект врз здравјето на цревата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: