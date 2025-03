Жирона се интересира за Миовски – детали и фотографии.

0 SHARES Сподели Твитни

Шпанскиот фудбалски клуб Жирона испрати срцева порака на македонски јазик до нивниот напаѓач Бојан Миовски, по завршувањето на натпреварот против Лихтенштајн, кој резултираше со уверлива победа од 3-0. Во пораката се вели дека Миовски е нивниот “врвен голгетер”. Текстот беше дополнет со фотографија од Миовски, кој, иако постигна гол, се воздржа од славење. Наместо тоа, го посвети својот погодок на жртвите од неодамнешниот катастрофален пожар во Кочани, кој ги потресе градот и целата држава.

