Жител на Батинци криел два пиштоли под облеката на своето малолетно дете за да се пресмета со роднина

Во селото Батинци се случил сериозен инцидент кога маж се обидел да сокрие два пиштоли под облеката на своето малолетно дете, со намера да се пресмета со роднина, по што бил приведен од полицијата.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, полициски службеници реагирале по пријава за нарушен јавен ред и мир и можен вооружен конфликт меѓу членови на едно семејство. При интервенцијата во Батинци, полицијата го запрела осомничениот и при извршената контрола било откриено дека под облеката на неговото малолетно дете биле скриени два пиштоли.

Првичните информации укажуваат дека мажот планирал да ги употреби оружјата во пресметка со роднина, по претходна расправија меѓу нив. Со цел да избегне полициска контрола, тој се обидел оружјето да го сокрие кај детето, сметајќи дека така нема да биде откриено.

По откривањето на оружјето, полицијата веднаш го привела осомничениот, а пиштолите биле одземени. Детето било предадено на надлежните служби и на членовите на семејството, додека случајот е пријавен кај јавен обвинител.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по целосно документирање на настанот против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за недозволено поседување оружје и други кривични дела.