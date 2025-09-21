Жител на Неготино му се заканувал на градоначалникот и се обидел да изнуди пари

0 SHARES Сподели Твитни

Поведена е истражна постапка против жител на Неготино кој се сомничи за обид за изнуда и закани кон градоначалникот.

Кривичните дела „изнуда“ и „загрозување на сигурноста“ ги сторил во периодот на септември.

На 2 септември, од анонимен фејсбук профил му пишал на градоначалникот и со сериозни директни закани кон него и неговото семејство се обидел да го присили да му исплати 3.000 евра.

Во периодот од 4 до 18 септември, во неколку наврати испраќал пораки со смртни закани на градоначалникот и на официјалната електронска пошта на општината, со што кај оштетениот и неговото семејство предизвикал чувство на несигурност, загрозување и страв.

Поради опасност од бегство и можност да го повтори делото, од страна на јавен обвинител побарана е мерка притвор.

