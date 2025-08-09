Заборавете на брзите бакнежи: Еве колку секунди се потребни за вистинска врска

0 SHARES Сподели Твитни

Редовната поврзаност со вашиот партнер е клучна за задоволување на секоја врска, а малите ритуали како што се заедничкото излегување, вежбањето или бакнувањето можат многу да придонесат за градење интимност. Но, дали некогаш сте се запрашале што го прави бакнежот навистина посебен и моќен? Според експертите, тајната не лежи само во страста, туку и во тоа колку долго трае.Тајната е во времетраењетоИако бакнувањето има многу придобивки, експертот за секс и врски, д-р Челси Рид, истакнува дека должината на бакнежот може да има големо влијание врз чувството на интимност. Таа цитира истражување од Институтот Готман кое покажува дека се потребни само шест секунди бакнување за нашиот мозок да почне да ослободува хемикалии поврзани со приврзаност и задоволство.„Ова помага да се зголемат хемикалиите одговорни за чувството на „прва љубов“, за кое се сметаше дека исчезнува по две години. Сега откривме дека всушност можете да го подобрите тоа чувство со текот на времето со фокусирање на одредени аспекти од вашата врска“, вели Рид.Иако шест секунди се одличен почеток, Рид ги охрабрува своите клиенти да додадат уште неколку секунди и да се стремат кон бакнеж што трае најмалку 10 секунди. Ова, објаснува таа, додава ново ниво на свест и намера, дозволувајќи му на телото да апсорбира уште повеќе од „љубовните хемикалии“. „По шест секунди, центарот за награда во мозокот се активира, а дополнителни четири секунди дефинитивно нема да ве убијат“, вели таа.Како изгледа тоа во пракса?„Оставете што и да правите, не држете ништо во рацете, гледајте се еден со друг во очи и одвојте ги тие 10 секунди“, советува Рид. Додава со смеа дека е потребно повеќе време да се разговара дали имате време отколку да се бакнувате.За уште помоќен ефект, Рид предлага да размислите за нешто убаво во врска со вашиот партнер за време на бакнежот, а можете дури и да го кажете тоа по бакнежот. „Размислете за нешто што го почитувате кај него, колку ви е грижа или колку ќе ви недостига. Сè што ве поврзува подлабоко со таа личност“, објаснува таа.Повеќе од само бакнежПродолжувањето на бакнежот на 10 секунди бара свест и намера, кои се темелите на секоја здрава врска. Но, Рид истакнува дека станува збор за нешто многу подлабоко – активен избор да му се восхитувате на партнерот, свесно да создавате моменти на интимност и да го гледате како ваш љубовник.„На многу луѓе им е тешко да го прифатат зборот „љубовник“, бидејќи со текот на времето стануваме деловни партнери, цимери или најдобри пријатели“, објаснува таа. Таа додава дека паровите премногу често забораваат дека интимноста и ранливоста не се резервирани само за состаноци или секс.„Ова е за тоа да одвоите еден момент за навистина да се восхитувате на личноста со која сте и да се поврзете, а како награда добивате моќен бран позитивни хемикалии“, вели таа.Бакнеж од 10 секунди е особено корисен кога повторно се поврзувате по долга пауза, како на пример на крајот од работниот ден. Им помага на двајцата партнери емоционално да се поврзат. „Таков бакнеж ја разбива напнатоста по напорен ден. Одеднаш сте во истата зона заедно, ја оставивте работата зад себе и влеговте во „зоната на врската““, заклучува Рид.Време е да се променат навиките.Ако вие и вашиот партнер сте навикнати на кратки, лежерни бакнежи, можеби е време да забавите. Според експертот, паровите кои не практикуваат долги бакнежи би можеле да имаат најголема корист од оваа едноставна промена. Ќе бидете изненадени колку повеќе можете да се чувствувате поврзани по само еден долг, свесен бакнеж.

