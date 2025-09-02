Заборавете на несоницата: Спијте подобро уште вечерва – тајната лежи во едно овошје

0 SHARES Сподели Твитни

Грозјето не е само сладок десерт, туку е природен сојузник за мирен и квалитетен сон, бидејќи содржи мелатонин, хормон за спиење кој го регулира биоритамот.

Сè повеќе луѓе денес страдаат од несоница, а лекарите предупредуваат дека модерната рутина, стресот и светлината на екранот го оневозможуваат мозокот да се исклучи навечер. Експертите препорачуваат јадење црвено или црно грозје еден час пред спиење и ќе ја почувствувате разликата уште првата вечер.

Како грозјето ја менува ноќта:

-Природен мелатонин – без апчиња! Заборавете на скапите додатоци, една шака грозје и вашиот мозок знае дека е време за спиење.-Го зачувува ритамот на спиење – вашиот внатрешен „часовник“ ќе биде синхронизиран, затоа заборавете на ноќното превртување во кревет.-Го ублажува стресот – антиоксидансите го смируваат нервниот систем и му помагаат на телото да се опушти.-Побрзо закрепнување – квалитетниот сон го зајакнува имунолошкиот систем и му помага на телото да се регенерира.-Природно и безбедно – вкусно, слатко и далеку од хемикалии и апчиња за спиење.

Студија објавена во „Хемија на храна“ потврдува дека грозјето, особено сортите како што се Мерло и Малбек, содржат мелатонин во концентрации кои се движат од 8,9 до 158,9 ng/g (нанограми) во лушпата на бобинките.

Иако звучи мало, мелатонинот е хормон кој е активен во многу мали количини, па дури и таквите количини можат да имаат ефект врз сонот, според студијата.

