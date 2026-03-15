0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе не сакаат да јадат брокула, но сепак треба да ја вклучите во вашата исхрана бидејќи содржи многу хранливи материи кои имаат одличен ефект врз здравјето.

Според историските записи, брокулата за прв пат се одгледувала во Медитеранот, најверојатно во Италија, пред повеќе од 2000 години. Се смета дека античките Римјани јаделе рани форми на брокула.

„Брокулата е добар извор на растителни влакна. Стандардна порција од 80 грама содржи околу 2-3 грама растителни влакна. Содржи и растворливи и нерастворливи влакна, кои го поддржуваат здравјето на цревата, редовноста на цревата и контролата на шеќерот во крвта“, изјави таа за диететичарот Никола Лудлам-Рејн за Дејли Меил.

Брокулата има многу малку масти, едвај еден грам на 100 грама.

„Мастите главно доаѓаат од начинот на подготовка, на пример со пржење во масло“, додаде таа.

Што се однесува до јаглехидратите, брокулата е исто така релативно ниска, а повеќето јаглехидрати се состојат од здрави влакна. Затоа, ова е идеално за оние кои внимаваат на својата тежина и внес на јаглехидрати.

„Содржи околу 4-5 грама јаглехидрати на 100 грама, од кои поголемиот дел се влакна. Има низок гликемиски индекс“, објасни таа.

Стеблата од брокула се богати со нерастворливи влакна, што е клучен сојузник во редовното празнење на цревата. Ако сакате да го подобрите здравјето на цревата без додатоци во исхраната, јадењето стебла од брокула е идеално за тоа.

Брокулата е исто така одлична храна кога станува збор за хранливи материи.

„Витамин Ц, витамин К, фолна киселина, калиум и растителни влакна. Исто така, содржи глукозинолати и сулфорафан, растителни соединенија чие потенцијално значење се изучува во поддршката на здравјето на клетките“, изјави таа.

The post Заборавете на скапите додатоци во исхраната: Овој зеленчук го штити вашето срце, мозок и имунитет appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: