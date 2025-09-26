ЗАБОРАВЕТЕ НА СУРУТКАТА: Овие 3 намирници буквално го чистат ЦРНИОТ ДРОБ и согоруваат масти!

0 SHARES Сподели Твитни

Црниот дроб е тивок работник на нашето тело – не се жали, не боли, но кога ќе стане мрсен, сè престанува. Замор, надуеност, лоша кожа, па дури и пад на концентрацијата може да бидат знаци дека му е потребна помош. И не, не мора да пиете сурутка секој ден. Постојат три вообичаени, домашни намирници кои буквално ги бришат мастите од вашиот црн дроб – и тоа без никакви проблеми.

Цвекло – црвениот чистач од вашиот фрижидер

Цвеклото е кралица на детоксикацијата. Содржи бетаин, кој му помага на црниот дроб да ги разградува мастите и да ги исфрла токсините. Можете да го јадете свежо, печено, во салата или како сок. Ако не ви се допаѓа нивниот земјен вкус, додадете малку лимон – вашиот црн дроб ќе ви биде благодарен.

Маслиново масло – златна капка за црниот дроб

Не мора да го пиете на празен стомак (иако некои го прават тоа). Само користете го наместо обично масло. Маслиновото масло ја стимулира работата на жолчката, што директно му помага на црниот дроб да се ослободи од вишокот масти. Изберете ладно цедено масло со медитерански мирис.

Ротквица — домашен турбо детокс

Можеби не ви се допаѓа, но ренот е сериозен сојузник на црниот дроб. Содржи глукозинолати кои ги стимулираат ензимите за чистење. Додадете го во салата, со месо или направете домашен намаз од сирење со лажичка рен. На црниот дроб му се допаѓа кога е малку лут.

