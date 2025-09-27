Заборавете на трендовите, ова вреди да го имате: Славна стилистка открива кои парчиња го збогатуваат секој стајлинг

0 SHARES Сподели Твитни

Трендовите доаѓаат и си одат, но добрите парчиња во гардеробата се вечни. Славниот стилист Џејми Мизрахи откри 10 предмети кои секоја гардероба ја подигнуваат неколку стилски засеци

Џејми Мизрахи многу добро знае на што да внимава во модата. На крајот на краиштата, таа е познат стилист на славни личности. Значи, кога таа вели дека нешто е шик и кул, нема друг избор освен да слуша.

Вреди да се напомене дека покрај тоа што ги стилизира сите, од Џенифер Лоренс до Адел, Мизрахи соработува со брендови како Brochu Walker.

Модниот бренд неодамна ја дебитираше својата прва соработка со неа, а резултатот е пет изгледи кои се одликуваат со прекрасни есенцијални елементи, оние кои едноставно мораме и сакаме да ги имаме. И што има во таа прекрасна мешавина? Сè, од кошули, до парчиња од кашмир, до добро скроени панталони и јакни.

Имајќи го тоа на ум, Мизрахи ги откри клучните ставки за кои мисли дека ќе ја направат секоја гардероба 10 пати подобра бидејќи се стилски и разновидни. Таа исто така истакнува дека секогаш треба да го носиме она што прави да се чувствуваме одлично. „Не си играјте со трендовите ако тие не прават да се чувствувате одлично и самоуверено“, истакна таа.

Класична кошула

Класичните и едноставни, а сепак толку разновидни кошули со копчиња се парче кое секој треба да го има во својот гардеробер. „Тие одат со се и изгледаат супер исполирано. Имам многу од нив во плакарот – бели, шарени, на риги и слично. Никогаш нема доволно кошули со копчиња“, вели Мизрахи.

Слоевити парчиња

„Секогаш носам џемпер околу вратот. Слоевите помагаат вашиот изглед да изгледа добро во текот на денот“, советува Мизрахи. Од меки и топли пуловери до марами кои го комплетираат секој изглед, овие парчиња одлично се вклопуваат во вашата гардероба.

Појас

„Никогаш не го потценувајте добриот појас – тој може целосно да ја трансформира облеката и да му го даде допирот што му е потребен“, вели Мизрахи. И тоа е точно, бидејќи ременот со фустан или преку фармерки и кошула веднаш му дава на стајлингот поелегантен и попрефинет тон.

Фармерки

„Да се ​​најде одличен пар фармерки што ќе направат да се чувствувате одлично и самоуверено е многу важно. Комбинирајте ги со рамни чевли, од балетанки до мокасини, чизми, џемпер или кошула“, вели Мизрахи. И кој може да не се согласува со тоа? Фармерките се ултимативно парче од секоја модна гардероба.

