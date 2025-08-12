Заборавете на трчањето: Ова се вежбите што ефикасно согоруваат калории

0 SHARES Сподели Твитни

Трчањето не е единствениот начин за согорување калории и подобрување на вашата физичка подготвеност. Постојат вежби кои истовремено зајакнуваат повеќе мускулни групи, го зголемуваат срцевиот ритам и трошат енергија дури и откако ќе завршите со тренингот.

Може да се прават дома, не одземаат многу време и не бараат посебна опрема.

Подолу се дадени седум едноставни и ефикасни вежби кои го активираат целото ваше тело и ви даваат брзи резултати.

Сквот со скок

Покрај зајакнувањето на нозете и задникот, оваа вежба значително ја подобрува и вашата физичка подготвеност. Спуштете се во сквот, а потоа скокнете што е можно повисоко. Кога ќе слетате, веднаш продолжете со следното повторување.

Mountain climbers

Совршен кардио тренинг за домашна употреба. Заземете положба на планк, а потоа брзо повлечете ги колената кон градите. Држете го јадрото стабилно и цврсто. Правете ја вежбата 30 до 45 секунди.

Сквот со тегови

Оваа комбинација од сквотирање и потисок над глава ги активира и долниот и горниот дел од телото – нозете, задникот, абдоминалниот ѕид и рамената. Вежбата се изведува експлозивно: од длабок чучњев, турнете ги теговите над главата, потоа спуштете ги до рамената и повторете го движењето.

Скокови на страна

Оваа вежба ја подобрува рамнотежата и ги зајакнува мускулите на нозете, задникот и внатрешните бутови. Скокајте од едната нога на другата, одржувајќи стабилно торзо и контролирани движења.

Маринци

Една од најтешките вежби што го активира целото тело. Комбинира чучњеви, склекови и скокови. Изведувајте ја без пауза, во ритам што ви одговара.

Високо скокање

Трчање на место со акцент на подигнување на колената до висина на половината. Брзите движења го зголемуваат срцевиот ритам и ги зајакнуваат стомачните мускули, флексорите на колковите и листовите.

