Заборавете на трчањето: Ова се вежби што ефикасно согоруваат калории

0 SHARES Сподели Твитни

Трчањето не е единствениот начин за согорување калории и подобрување на вашата физичка подготвеност. Постојат вежби кои зајакнуваат неколку мускулни групи истовремено, го забрзуваат отчукувањето на срцето и трошат енергија дури и по завршувањето на тренингот.Тие можат да се прават дома, не одземаат многу време и не бараат посебна опрема.Подолу се наведени седум едноставни и ефикасни вежби кои го активираат целото тело и даваат брзи резултати.Скокни со чучњевиОсвен што ги зајакнува нозете и задникот, оваа вежба е и одличен начин да ја подобрите вашата физичка подготвеност. Спуштете се во чучњев, а потоа скокнете што е можно повисоко. Кога ќе слетате, веднаш продолжете со следното повторување.ПланинариСовршен кардио тренинг за дома. Застанете во положба „планк“, а потоа брзо повлечете ги колената кон градите. Држете го јадрото стабилно и цврсто. Правете го ова 30 до 45 секунди.Сквотирање со тегови потисокОваа комбинација од чучњеви и потисоци над глава го активира долниот и горниот дел од телото – нозете, задникот, абдоминалниот ѕид и рамената. Вежбата се изведува експлозивно: од длабок чучњев, турнете ги теговите над главата, потоа спуштете ги до рамената и повторете го движењето.Скока на странаОваа вежба ја подобрува рамнотежата и ги зајакнува мускулите на нозете, задникот и внатрешните бутови. Скокајте од едната нога на другата, одржувајќи стабилен торзо и контролирани движења.МаринциЕдна од најтешките вежби што го активира целото тело. Комбинира чучњеви, склекови и скокови. Изведувајте ја без пауза, со темпо што ви одговара.Висок скокТрчање во место со изразено кревање на колената до висина на струкот. Брзите движења го зголемуваат пулсот и ги зајакнуваат стомачните мускули, флексорите на колковите и листовите.

Пронајдете не на следниве мрежи: