0 SHARES Сподели Твитни

Контроверзна одлука е донесена во судскиот процес околу забраната за носење шамија во училиштата во Косово. Врховниот суд на Косово ја потврди претходната одлука со која се забранува носењето шамија во училиштата, утврдувајќи дека забраната е во согласност со кодексот за облекување утврден од Министерството за образование, наука, технологија и иновации.

Врховниот суд ја отфрли тужбата поднесена против оваа одлука од страна на Мрежата за професионален развој на жените од Арита, потврдувајќи дека Министерството има право да го пропише училишниот кодекс на облекување.

Според порталот „Телеграфи“, организацијата „Арита“ тврдела дека забраната за носење шамија во јавните образовни институции е неоснована и претставува форма на дискриминација. Во тужбата се наведува дека бројни девојчиња биле исклучени од училиштата или им било забрането да посетуваат настава во текот на изминатите четири години, само затоа што носеле шамија.

По жалбите добиени од средношколци, Арита поднесе жалба до Врховниот суд барајќи поништување на контроверзната одлука. Сепак, судот одлучи да ја отфрли жалбата, наведувајќи во образложението дека Министерството за образование има законско овластување да ги утврдува правилата на однесување и облекување на учениците, во согласност со Законот за предуниверзитетско образование и Законот за стручно образование и обука.

Забраната за носење шамии во училиштата со години предизвикува жестока дебата во Косово, каде што околу 92 проценти од населението се муслимани. Оваа тема првпат стана предмет на поширока јавна дебата во 2010 година, кога административните упатства на Министерството воведоа забрана за таканаречените „религиозни униформи“, под кои е класифицирано носењето шамија.

Исламската заедница на Косово потоа остро се спротивстави на таа одлука, велејќи дека шамијата не е „религиозна униформа“, туку дел од религиозната обврска на секоја муслиманка.

The post Забраната за носење хиџаб во училиштата е потврдена во Косово appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: