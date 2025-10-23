Забранет влез во Албанија на познат верски проповедник, осомничен за терористички акти

Исламскиот проповедник Имран Хосеин, кој се смета за опасен по безбедноста на Албанија поради терористички акти, попладнево е задржано на меѓународниот аеродром во Тирана.

Хосеин тргнал од Тринидат и Тобаго, Јужна Америка кон Албанија поради религиозна агенда, но безбедносните власти имале информации против него поврзани со терористички акти и поради оваа причина граничната полиција не му дозволила влез во Албанија, објави „Топ чанел“.

Тој е задржан во посебна просторија на аеродромот додека не се финализира неговото враќање од местото од каде што тргнал.

Хосеин е исламски научник и проповедник од Тринидад и Тобаго, познат по своите коментари за исламската есхатологија (знаци за крајот на светот) и современите светски прашања. Тој е автор и меѓународен предавач за исламска економија, глобална политика и толкување на современите настани во контекст на Куранот.

За него Израел не е само политичка држава, туку дел од историски и пророчки процес што е поврзан со крајот на светот во исламската терминологија.