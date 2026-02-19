Заведе илјадници жени, уништи три брака: Сега е оставен сам, тешко болен и без пари!

0 SHARES Сподели Твитни

Популарниот американски актер Чарли Шин некогаш беше една од најголемите ѕвезди на Холивуд, а денес неговото име често се поврзува со скандали, пропаднати бракови и борба со тешка болест. Во едно интервју, тој го опиша својот живот со три збора: дрога, алкохол.

Најголема слава стекна во серијата „ Два и пол мажи “, благодарение на која беше најплатениот телевизиски актер од 2003 до 2011 година, со хонорар од 1,8 милиони долари по епизода. Неговиот приватен живот, сепак, беше исто толку бурен како и ликот што го портретираше.

Три брака и бурни разводи

Чарли Шин е татко на пет деца, а првото дете го добил во средно училиште. Се женел три пати, но ниту еден од браковите не преживеал. Најпознат е неговата врска со актерката Дениз Ричардс , со која има две ќерки.

Дениз Ричардс со нејзината ќерка

Нивниот развод беше исклучително бурен, проследен со обвинувања, тужби и барања за забрана за пристап. Иако подоцна успеаја да ги поправат односите, тој период остави длабока трага. Неговиот трет брак со Брук Милер му донесе близнаци, но и тој сојуз се распадна по три години.

Скандали и обвинувања

Низ годините, Чарли Шин е познат по своите пороци, разврат и авантури за една ноќ. Сем тврдеше дека бил со повеќе од 5.000 жени, од кои многумина тој ги плаќал. Неговото име беше поврзано со бројни љубовни врски, коцкање, дрога, вклучувајќи и сериозни обвинувања што тој ги негираше.

Чарли Шин

Тешка дијагноза

Пред девет години, тој јавно призна дека е ХИВ позитивен, иако дијагнозата му била поставена четири години претходно. Откри дека долго време ја криел својата болест и се соочил со тужби затоа што не им кажал веднаш на некои од своите партнери за неговата здравствена состојба.

Некогашниот миленик на публиката, кој заработуваше милиони и живееше живот без сопирачки, денес е пример за тоа како славата, парите и пороците можат скапо да чинат. Неговата животна приказна е секако една од најконтроверзните во Холивуд.

