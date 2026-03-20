Завршено е вештачењето на петте тони марихуана пронајдени во Коњух кај Крушевац

Завршено е вештачењето на пет тони марихуана пронајдени на имотот на членот на Српската напредна партија во Коњух кај Крушевац, Раде Спасојевиќ, и според првите информации, утврдено е дека процентот на THC во растенијата е над дозволеното ниво, што ја прави наркотична дрога според локалните закони, вели за Нова извор запознаен со овој случај.

-Процентот на тетрахидроканабинол (ТХЦ) во растенијата подложени на вештачење е повеќе од 0,3 проценти, односно над долната граница пропишана со Законот за психоактивни контролирани супстанции, што го прави наркотичен лек – изјави за Нова извор запознаен со овој случај.

Станува збор за пет тони марихуана што полицијата ја заплени во крушевачкото село Коњух кон крајот на јануари, на имотот на Радет Спасојевиќ (67), поточно на просториите на неговата деловна компанија „Флораком“ д.о.о., која се занимава со одгледување кисели краставички и на која Спасојевиќ, според податоците од Агенцијата за деловни регистари, е 100 отсто сопственик. Покрај тоа, Спасојевиќ е и претставник на локалната заедница Коњух и член на советничката група „Александар Вучиќ – Крушевац не сме да запре“, како и редовен гостин на настани организирани од Српската напредна партија.

Како резултат на тоа, приказната доби политички контекст, а дополнителни сомнежи беа поттикнати од сознанијата на неделникот Радар, на кој соседите му раскажаа дека, пред да се вклучат камерите за полициската акција, можеле да ги слушнат гласовите на Спасојевиќ како вели: „Какво апсење, ова е државна, викни го Бата Гашиќ“.

Вкупно пет лица осомничени за поврзаност со оваа дрога беа уапсени во Србија – Раде Спасојевиќ, неговиот син Небојша, како и работник пронајден во магацинот.

Покрај нив, приведен е и Иван Драгниќ ко-сопственик на компанијата „Алфафарм“ од Северна Македонија, која се занимавала со легално производство на марихуана и нелегален извоз. Пред заплената, во Белград беше приведен и Урош Младеновски со 100 килограми дрога.

Се огласи и Јавното обвинителство за организиран криминал и објави дека во просториите на Флораком е пронајдена дрога, која се дистрибуирала на територијата на Белград за продажба, а во магацинот се пронајдени ваги, вакуум машини и кеси. Тие изјавија дека групата дејствувала на меѓународно ниво и дека дрогата е набавена во Северна Македонија во текот на јануари и транспортирана во Србија.

Поради оваа причина, во соседството е покрената истрага од страна на македонските истражни органи, која досега доведе до апсење на 10 лица поврзани со дрогата пронајдена во Србија. Во меѓувреме, српските обвинители од Јавното обвинителство за организиран криминал се сретнаа со своите колеги и полицајци од Северна Македонија, каде што се договорија за понатамошни дејствија во рамките на истрагата за заплена на голема количина марихуана во Коњух.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈТК) пред околу еден месец објави дека е издадена наредба за спроведување истрага против шест лица во Северна Македонија, осомничени за сторени кривични дела неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психоактивни супстанции, додека министерот за внатрешни работи во меѓувреме изјави дека се поднесени кривични пријави против десет лица.

Во меѓувреме, се постави прашањето за одговорноста на надлежните институции во Северна Македонија, каде што одгледувањето марихуана е дозволено, но само за медицински цели и под посебни услови. Со тоа, останува отворено прашањето како е можно пет тони марихуана да ги преминале државните граници без пречки.