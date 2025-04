0 SHARES Сподели Твитни

Студентите изјавија дека акцијата ја координирале со студентите од белградскиот универзитет, кои повикале на блокада на РТС, бидејќи, како што наведуваат, и двата јавни сервиси не известиле за велосипедистите кои во протест патуваат до Стразбур и како што тврдат, не е напишана „ниту една пристојна колумна за тоа“.

Деблокиран е главниот влез на државните телевизии РТВ и РТС со брза и одлучна акција на српската полиција, без употреба на сила, јавуваат српските медиуми. Група студенти се собраа пред објектите вечерта на 14 април, нешто по 22 часот.

„Во соработка со обвинителството во тек е идентификација на сите лица кои сториле кривични дела и прекршоци, а против сите ќе бидат поднесени соодветни пријави“, пишува Б92.

Студентите изјавија дека акцијата ја координирале со студентите од белградскиот универзитет, кои повикале на блокада на РТС, бидејќи, како што наведуваат, и двата јавни сервиси не известиле за велосипедистите кои во протест патуваат до Стразбур и како што тврдат, не е напишана „ниту една пристојна колумна за тоа“.

Полициската акција за расчистување на објектите на РТВ и РТС се случила во периодот од 4.20 до 4.40 часот утринава. Сообраќајот функционира на улицата Таковска.

Повеќе тука

The post ЗАВРШИ БЛОКАДАТА НА РТВ И НА РТС ВО БЕЛГРАД appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: