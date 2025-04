Загина украински пилот на американскиот Ф-16, го соборила руска ракета

Според извори на Би-Би-Си, украинскиот борбен авион Ф-16, управуван од 26-годишниот Павло Иванов, најверојатно бил соборен вчера од руска ракета за време на борбена мисија.

Според Би-Би-Си Украина, повикувајќи се на извор од украинската влада, врз авионот Ф-16 биле истрелани вкупно три проектили. Според тој извор, станува збор или за наведувана противвоздушна ракета од рускиот систем С-400 или за ракета воздух-воздух од типот Р-37.

Исклучена можност за пријателски оган

Иако се уште се истражуваат околностите на инцидентот, исклучена е можноста за пријателски оган, според истиот извор. Се додава дека во моментот на нападот немало украински противвоздушни системи во делот на операција, што дополнително го потврдува сомнежот за руското потекло на нападот.

Пилотот истиот ден постхумно ја доби титулата Херој на Украина

Иванов е убиен додека извршувал борбена мисија, а веста за неговата смрт ја потврди и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој објави дека за ситуацијата бил информиран од воената команда и дека истрагата за сите околности на неговата смрт е во тек.

Истиот ден, претседателот Зеленски постхумно му ја додели на Иванов титулата Херој на Украина, највисоката државна награда за храброст и заслуги.

The Ukrainian Air Force announced that Pavlo Ivanov, a Ukrainian Air Force F-16 fighter pilot, was killed in action on Saturday 12 April.https://t.co/8afICkXOQuhttps://t.co/dm1ZaKcppb pic.twitter.com/tEoFRGnl1Y

— Rob Lee (@RALee85) April 12, 2025