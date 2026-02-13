Загрепската болница собира плаценти од мајки што се породуваат: Причината е исклучително важна

0 SHARES Сподели Твитни

За да се осигура дека сè оди непречено, критериумите за донации се многу строги.

Повеќе од 10 години, Сестрите на милосрдието собираат плаценти од жени во болницата, кои потоа ги користат за лекување на разни болести .

Плацентите се собираат под строго стерилни услови и со јасно пропишани медицински критериуми.

Доколку постапката е успешна, плацентата се префрла во банка за ткива , каде што понатаму се обработува и складира под контролирани услови.

Од една плацента може да се создадат 50 до 60 графтови , кои се користат во различни области на медицината.

Во болницата, Сестрите на милосрдието се надеваат дека ќе има сè повеќе и повеќе благородни одлуки како овие.

