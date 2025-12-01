,,Зад мојот женски гардеробер се криеше гнев и револт!” – Боки 13 откри кога првпат се нашминкал: Јас сум патријархална личност (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Боки 13 раскажа каков бил моментот кога застанал пред огледалото во женската соблекувална и рекол дека така ќе излезе во јавност.

Македонскиот шоумен Боки 13 привлекува внимание уште од првиот момент кога се појави на јавната сцена. Сега откри кога првпат се облекол како жена и што се крие зад женската гардероба што ја носи.

Бојан Јовановски, попознат како Боки 13, е роден и живее во Скопје. Тој е некој што е различен и кој се осмели да се појави на Балканот на начин на кој ретко кој се осмелува и да биде тоа што навистина е. Сега зборуваше за тоа кога бил тој прв момент, кога застанал пред огледалото, се нашминкал и рекол: „Ќе излезам јавно вака, и јас ќе бидам ваков“.

– Беше во 2005 – 2006 година кога за првпат ја имитирав Северина со песната „Моја штикла“ од „Евровизија“. Така ја отворив мојата емисија, потоа Светлана Ражнатовиќ . Потоа се појавив за првпат облечена како жена која ја имитира Северина. И тогаш, беше шокантно за публиката, но во исто време и интересно и им се допадна. И потоа полета… Така почнав да ја изразувам мојата болка и мојот револт. Зад мојот женски гардеробер се криеше токму тој револт и гнев што беше упатен кон пошироката јавност, која беше полна со предрасуди – рече Боки 13 и продолжи:

– Според лицемерието на лажните моралисти, ограничена средина полна со предрасуди, многу поинаква од сега овојпат. Каква е фактичката состојба и фактот е дека јас, зад целото мое продолжено лудило, на крајот на краиштата, кријам многу патријархална личност. Јас, на пример, имам некои свои етички вредности кои не ги прекршувам – рече Боки 13.

