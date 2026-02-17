Заедничка одбранбена политика на ЕУ „како член 5“ – Висок воен претставник со анализа за Еуроњуз

Работата за операционализација на клаузулата за заемна одбрана на Европската Унија треба да се концентрира на околностите што се под на Член 5 на НАТО, изјави за „Еуроњуз“ највисокиот воен функционер на блокот.

Генералот Шон Кленси, претседател на Воениот комитет на ЕУ, за „Еуроњуз“ за време на викендот изјави дека неговите служби „се подготвени“ да помогнат во редефинирањето на тоа што значи европска заемна одбрана. Во саботата, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, го искористи својот говор на Минхенската безбедносна конференција за да повика ЕУ да стане независна во својата одбрана, додавајќи дека дојде време блокот да ја „оживее“ својата клаузула за заемна одбрана како дел од овој напор.

Таа додаде дека обврската утврдена во клаузулата, позната како Член 42.7 од Договорите, „има тежина само ако е изградена врз доверба и способност“. Коментарите на фон дер Лајен доаѓаат во време кога ЕУ е во средината на реформата на одбраната предизвикана од целосната инвазија на Русија во Украина, со предупредувања дека Москва би можела да нападне друга европска земја пред крајот на деценијата. Но, постојат и загрижености, и покрај тоа што европските лидери и министри јавно го изјавуваат спротивното, во врска со континуираната посветеност на САД кон европската безбедност, НАТО и неговата клаузула за колективна одбрана од Член 5.

И Член 5 на НАТО и Член 42.7 на ЕУ се активирани само еднаш: првиот од САД по нападите од 11 септември, вториот од Франција по терористичките напади во Париз во ноември 2015 година. Клаузулата на ЕУ наведува дека „доколку земја од ЕУ е жртва на вооружена агресија на нејзина територија, другите земји од ЕУ имаат обврска да ѝ помогнат со сите средства што се во нивна моќ“.

На прашањето зошто ЕУ треба дополнително да ја операционализира својата клаузула за заемна одбрана ако 23-те земји-членки кои се исто така во воениот сојуз се убедени во долгорочната посветеност на Вашингтон кон нивната безбедност, генералот Кленси рече дека улогите на двете организации се многу јасно дефинирани.

„НАТО е воен сојуз во прв ред, ЕУ не е. ЕУ е нешто сосема различно. И ова, претпоставувам, е начинот на кој би го операционализирале ова, ако можам да го кажам едноставно, под Член 5“, изјави тој за „Еуроњуз“.

„Значи, во други околности, во однос на хибридна војна, во однос на другите, претпоставувам, видови кризи – без разлика дали се хуманитарни, без разлика дали се кризи од посериозна природа, без разлика дали се работи за одговор на хибридни закани. Каков е одговорот на ЕУ и како го операционализираме ова?“

„Мислам дека ова е вид на комплементарност, а фокусот е комплементарност, со цел разбирањето и односот меѓу ЕУ и НАТО да се зајакнат“, додаде тој. Една од клучните точки на напорите на ЕУ да ја зголеми својата подготвеност до 2030 година е програма на Европската комисија за стимулација на заеднички набавки во одбраната со цел да се пополнат празнините во капацитетите на побрз и поевтин начин.

На пример, на земјите-членки им беше понудена можноста да го искористат заемот од 150 милијарди евра издаден од Комисијата со цел заеднички да стекнат капацитети меѓу деветте идентификувани приоритетни области, вклучувајќи муниција, беспилотни летала, воздушна одбрана, копнена борба и стратешки овозможувачи. Генералот Кленси изјави за „Еуроњуз“ дека властите на ЕУ сега се „во фаза на имплементација“ и дека „се работи на сите девет области на капацитети“.

Сепак, тој призна дека некои сектори напредуваат побрзо од другите, главно затоа што нивните индустриски бази се позрели или затоа што лекциите од бојното поле во Украина го забрзаа развојот. Ова особено се однесува на беспилотните летала, како и на вселенските средства. Следната пресвртница ќе биде формален извештај за подготвеност што треба да се објави на есен, наменет да им обезбеди на политичките лидери – вклучително и претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен – поголема јасност за тоа каде постојат празнини и колку брзо можат да се затворат. На прашањето дали ЕУ ќе биде подготвена сама да се брани до крајот на деценијата, како што е целта според мапата на Комисијата за одбранбена подготвеност 2030, генералот Кленси упати претпазлив тон, тврдејќи дека реперот треба да се гледа како дел од долгорочна промена, а не како фиксна крајна состојба.

„Последните четири години нè научија дека светот не е ист“, рече тој, посочувајќи ја војната во Украина како сурова илустрација за тоа како се развива конфликтот додека комбинира елементи на конвенционално војување – како што се рововите – заедно со опрема управувана од револуционерна технологија. Ова го отежнува, рече тој, навистина да се предвиди како би можела да изгледа следната војна во Европа. Она што е јасно, тврдеше тој, е дека подготвеноста во Европа мора да значи подготовка за сценарија кои се движат од „мир, полумир, преку криза и можеби во државен конфликт“. „2030 година е цел, ако сакате, и ние забрзуваме кон тоа, но тоа ќе биде континуум“, рече генералот Кленси. Европа, посочи тој, нема да може да „седи настрана“ и да ја намалува одбраната и безбедноста по тој датум и ќе мора да ги одржи тековните напори.