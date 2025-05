Заедно во нејзината дијагноза, заедно на Евровизија: Емотивниот момент на словенскиот претставник и неговата сопруга

0 SHARES Сподели Твитни

Словенечкиот претставник Клемен донесе нешто толку трогателно, емотивно и интимно на евровизиската сцена што едноставно е невозможно да останете рамнодушни и да не пуштите ни солза.

„Нашето мало момче лазеше низ дневната соба, ја прочита дијагнозата, пишуваше дека наскоро ќе умреш. Беше сончев ден, луѓето одеа по својот пат низ прозорецот. Нашето мало дете имаше најголема насмевка, додека ние не можевме ништо друго освен да плачеме.“

Ова се воведните стихови на песната „How Much Time Do We Have Left“ на словенечкиот водител, комичар и музичар Клемен Слакоња. И текстот и музиката се целосно негово дело, а тој во песната ја внесе сета љубов, страв и грижа што дијагнозата на неговата сопруга ја донела во неговото мало семејство.

Имено, неговата сопруга, актерката Мојца Фатур, пред неколку години открила дека боледува од ретка форма на рак, миелодиспластичен синдром и по години тешка и исцрпувачка борба успеала да ја победи болеста.

Таа е силата и инспирацијата на Клемен, а тој со својот настап на Евровизија го слави нејзиниот живот, нивната љубов, важноста на нивното заедничко време, но ја истакнува и кревкоста на човечкиот живот.

Минималистичката изведба, посипана со ѕвезди и впечатливи рефлектори, и пеење висејќи наопаку, симболизирајќи како нивните животи се свртеа за 180 степени по дијагнозата на нивната сопруга, завршува на најемотивниот можен начин – со Мојца која се појави зад него во романтичен долг бел фустан.

Прегратките, погледите и бакнежите на сопружниците се дефинитивно најемотивните моменти на овогодинешниот Евросонг, кој на многумина им донесе солзи, но солзи радосници затоа што Клемен и Мојца стојат заедно на сцената, посилни од било кога.

