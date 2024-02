Закана на Илон Маск: Си оди ако нешто не се смени

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск се закани дека ќе го напушти Diablo 4 откако се пожали на проблеми со балансирањето на класите. Тој планира да премине на друг натпревар.

Diablo 4 на Blizzard имаше карпест пат. Се најавуваше како фантастично оживување на серијата, но првата сезона од играта пропадна и играчите беа бесни на програмерите.

Втората сезона вдахна нов живот во играта и играчите беа среќни и се надеваа дека Diablo 4 конечно ќе биде она што се рекламираше. Меѓутоа, со третата сезона повторно почнаа да се појавуваат проблеми и поплаки од играчите.

Ова го вклучува Илон Маск, извршен директор на платформата X (Твитер), за кој е познато дека е обожавател на Diablo 4.

LIVE Testing Pure Charge Barb in #DiabloIV 💪 I think this is gonna be the fastest & best Build to tackle the Gauntlet Leaderboards for Barbarians. What build do you plan on playing? https://t.co/GdTOVOL7sw— Rob2628 (@Rob_2628) January 29, 2024

Како одговор на објавата на еден играч кој се пожали на моменталната рамнотежа во класата во Диабло 4, Маск го изрази своето незадоволство и фрустрација и се закани дека ќе ја напушти играта и ќе ја замени со нов наслов доколку работите не се променат.

„Изгледа бесмислено да се има други часови ако само една е воопшто конкурентна. Можеби ќе го пробам Destiny 2“, објави Маск на платформата X.

Seems pointless to have other classes if only one is at all competitive.Might try Destiny 2.— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Маск е познат како активен гејмер и не би било изненадување да го видиме во стрелецот на Bungie.

