Закана од израелскиот министер за одбрана дека „отворени се портите на пеколот во Газа“

– Израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека „отворени се портите на пеколот“ во Газа, заканувајќи се дека ќе ги интензивира нападите за окупирање на градот.Во изјава на платформата за социјални медиуми на американската компанија X, министерот за одбрана Кац се закани дека израелската Армија ќе нападне повеќекатна зграда во Газа за прв пат како дел од своите окупациски напади.„Портите на пеколот се креваат во Газа“, рече Кац, додавајќи дека Хамас или ќе ги прифати условите на Израел за прекин на нападите: положување на оружјето и ослободување на сите заробеници, или ќе биде „елиминиран“.„Откако ќе се отворат портите, тие нема да бидат затворени, а нападите на израелската Армија ќе се интензивираат“, изјави Кац и додаде дека ќе започнат интензивни напади врз градот, дом на еден милион Палестинци.– Израелската Армија ги зголемува нападите врз градот ГазаПортпаролот на израелската Армија, Авичај Адраи, на платформата на социјалните медиуми на американската компанија X објави дека ќе го прошират опсегот на нападите врз градот Газа за негова окупација.Адраи наведе дека ќе почнат да вршат интензивни напади врз зградите во градот и споменувајќи ги нападите што ќе ги извршат за да ја обезбедат окупацијата, побара градот да го напуштат Палестинците кои повеќепати се раселувани.Израелската Армија продолжува со интензивните напади врз периферијата на градот Газа, Зејтун и Сабра, кои на 29 август ги прогласи за „опасна зона на конфликт“.– Израел донесе одлука да го окупира градот ГазаНа 8 август, израелскиот Кабинет за безбедност одобри план за окупирање на градот Газа, сместен во северниот дел на регионот.Според планот, во првата фаза, приближно 1 милион Палестинци би биле преместени на југ, градот би бил опколен, а по интензивните напади, тој би бил окупиран.Втората фаза предвидува окупирање на бегалските кампови сместени во центарот на градот Газа, кој во голема мера е разурнат.Израел од 1967 до 2005 година под окупација го држеше Појасот Газа 38 години. Денес, Појасот Газа, дом на приближно 2,3 милиони Палестинци, е под строга блокада 18 години.

