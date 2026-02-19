Закерберг пред судот: Дали Инстаграм е дизајниран да предизвика зависност кај децата и младите?

0 SHARES Сподели Твитни

Извршниот директор на „Мета“, Марк Закерберг, пред поротата за време на неговото прво сведочење за безбедноста на децата, изјави дека компанијата не го дизајнирала Инстаграм да биде зависност кај младите корисници, отфрлајќи ги тврдењата дека популарната платформа им штети на децата.

Закерберг даде долго, а понекогаш и борбено, сведочење пред Вишиот суд на округот Лос Анџелес, бранејќи ја „Мета“ од тужба во која се тврди дека нејзините социјални медиуми го оштетуваат менталното здравје на малолетниците.

„Фокусиран сум на градење одржлива заедница“, рече Закерберг кога беше прашан дали „Мета“ сака луѓето да зависат од нејзините платформи.

Обвинителите тврдат дека компаниите зад Instagram, YouTube, TikTok и Snapchat намерно создале платформи кои предизвикуваат зависност и негативно влијаат врз менталното здравје на младите корисници.

„Ако направите нешто што не е добро за луѓето, можеби тие ќе поминат повеќе време на Инстаграм на краток рок, но ако не се задоволни од тоа, со текот на времето ќе престанат да го користат. Не се обидувам да го максимизирам времето што луѓето го поминуваат на апликацијата секој месец“, додаде Закерберг, според „Лос Анџелес Тајмс“.

Ова судење е прво во серијата консолидирани случаи поднесени од повеќе од 1.600 тужители, вклучувајќи над 350 семејства и повеќе од 250 училишни окрузи низ Соединетите Американски Држави.

Случајот Кејли Џејмс и проблемот со проверка на возраста

TikTok и Snap се спогодија со првата тужителка, 20-годишна жена идентификувана како Кејли ГМ, пред почетокот на судењето, но обете компании сè уште се соочуваат со слични тужби кои се очекува да следат подоцна оваа година.

Кејли, која била малолетна во времето на спорот, тврди дека нејзиното рано користење на социјалните медиуми предизвикувало зависност и ѝ го оштетувало менталното здравје, обвинувајќи ги технолошките гиганти за намерно дизајнирање на такви функции за профит.

Цукерберг на судот тврдеше дека на деца под 13 години никогаш не им било дозволено да пристапат до Инстаграм, и покрај тврдењата на Кејли дека таа се приклучила на мрежата кога имала само девет години.

„Општо земено, верувам дека има значителен број луѓе кои лажат за својата возраст за да ги користат нашите услуги. Одделно и многу важно прашање е спроведувањето на овие правила, што е исклучително тешко“, објасни првиот човек на „Мета“.

Протекување на внатрешни документи

Адвокатот на тужителот, Марк Ланиер, во судницата презентираше интерен документ од 2018 година што покажува дека Инстаграм во тоа време проценил дека околу четири милиони негови корисници биле под 13 години, што претставува околу 30 проценти од децата на возраст од 10 до 12 години во САД.

Иако Закерберг нагласи дека „Мета“ со текот на времето вовела алатки за откривање на малолетни корисници, Ланиер истакна дека ваквите мерки за проверка на возраста не постоеле кога многу деца првпат се приклучиле на апликацијата.

Особено значајно беше интерно меморандум од 2017 година во кое вработените го критикуваа настојувањето на Закерберг да „таргетира лица под 13 години“, а еден вработен напиша: „Да, беше одвратно последниот пат кога го спомна тоа“.

Ланиер, исто така, презентираше документ од 2022 година во кој се постави цел од 40 минути дневно користење на Инстаграм до 2023 година, со планирано зголемување на 46 минути дневно до 2026 година.

„Ова не се цели што им ги даваме на тимовите за да ги исполнат своите задачи. Ова се начини на кои се мериме себеси во рамките на индустријата и следиме дали сме на вистинскиот пат со она што го создаваме“, се бранеше Закерберг на крајот од своето сведочење.

