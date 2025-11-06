Заменик министерот за внатрешни: Ќе има нула толеранција за говор на омраза кон Албанците

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи презеде итни законски мерки по инцидентот што се случи за време на фудбалскиот натпревар меѓу ФК Шкендија – Харачинë и ФК Победа во Прилеп.

Според реакцијата на заменик-министерот за внатрешни работи, Астрит Исеини, веднаш по завршувањето на натпреварот полицијата го идентификувала и привела лицето што го предизвикало инцидентот во соблекувалната на гостинскиот тим.

Во соработка со надлежните органи, против останатите лица вклучени во несоодветно однесување се преземени соодветни постапки. Во исто време, покренати се дисциплински мерки против полициските службеници кои не реагирале навреме. „Одговорноста за одржување на јавниот ред и безбедноста е неделива,“ истакна Исеини.

Тој нагласи дека ќе има нула толеранција кон каков било облик на насилство и говор на омраза, и дека институциите решително ќе дејствуваат за заштита на јавниот ред и гарантирање на безбедноста на секој граѓанин, без разлика на неговата припадност. „Насилството нема место во спортот,“ порача заменик-министерот за внатрешни работи, Астрит Исеини.

